Англия

Англичанин поделился эмоциями от пребывания в лагере национальной команды.

Полузащитник Арсенала Эмиль Смит-Роу прокомментировал дебютный вызов в сборную Англии на матчи с Албанией и Сан-Марино в оборе на ЧМ-2022.

Главный тренер Гарет Саутгейт решил довызвать молодого хавбека в связи с кадровым дефицитом.

"Конечно, это исполнение мечты, я совсем не ожидал. Я готовился поехать с молодежной командой, когда мне позвонил Гарет и сказал, что я поеду с первой командой. Это был прекрасный момент для меня и моей семьи. Они очень гордились мной, а я не мог дождаться встречи с командой.

Я очень нервничал на первой тренировке, если честно. Конечно, я играю против этих парней каждую неделю, но в сборной все по-другому. Носить ту же форму, передавать мяч друг другу… У меня нет слов, но я стараюсь получать удовольствие.

Со мной все происходит так быстро, но я стараюсь не поднимать голову, тяжело работать и слушать людей вокруг меня", – рассказал Смит-Роу в комментарии Sky Sports.

Англия проведет домашнюю встречу с Албанией 12 ноября, а 15 ноября сыграет на выезде с Сан-Марино.