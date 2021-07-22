Англия

Молодой англичанин получил в комплект 10-й номер на своей футболке.

Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с атакующим полузащитником Эмилем Смитом-Роу.

Сроки нового соглашения 20-летнего англичанина не разглашаются, но отмечается, что контракт долгосрочный.

Также отметим, что вместе с новым контрактом, футболист получил и новый номер — теперь он будет выступать под 10-м номером.

В прошедшем сезоне Смит-Роу провел 37 поединков, в которых он забил семь голов и отдал семь ассистов.

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