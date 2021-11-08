ЧМ-2022. Отбор

Хавбек Арсенала получил дебютный вызов в национальную сборную.

Полузащитник лондонского Арсенала Эмиль Смит-Роу получил дебютный вызов в стан "трех львов".

Первоначально футболист должен был присоединиться к сборной Англии U-21, однако в связи с кадровым дефицитом главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение вызвать молодого футболиста во взрослую команду.

В свою очередь, представители Манчестер Юнайтед Люк Шоу и Маркус Рашфорд не помогут своей команде в ноябрьских матчах.

У защитника диагностировано сотрясение мозга, а 24-летний форвард остался в стане "красных дьяволов", чтобы сосредоточиться на том, чтобы набрать былую форму.

Ранее в заявку сборной Англии не попали Мейсон Гринвуд и Джейдон Санчо.