Англия

"Сороки" хотят подписать английского защитника.

Защитник Атлетико Киран Триппьер попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание Mundo Deportivo.

Английский клуб хочет укрепить линию обороны перед второй половиной сезон и попытается подписать Триппьера. "Сороки" уже начали переговоры с представителями английского игрока.

Минувшим летом в подписании Триппьера были заинтересованы Арсенал и Манчестер Юнайтед, но они отказались платить за него 40 млн евро.

Действующий контракт защитника с Атлетико рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 15 поединков в футболке "матрасников".

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании защитника Марселя Дуе Чалета-Цара.