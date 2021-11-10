Англия

Уругваец рассказал о своих проблемах со здоровьем.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани поделился информацией о восстановлении после травмы, из-за которой он пропустил матч с Ман Сити (0:2) и не смог отправиться в сборную Уругвая.

"Еще перед началом сезона я испытывал проблемы с сухожилием. Я пропустил несколько недель и потом начал получать некоторое количество игрового времени. Я поехал в сборную, постоянно ощущая несильную боль и надеясь, что она пройдет. Становилось лучше, но после матча с Тоттенхэмом боль начала возвращаться.

Такие травмы тяжелые, поэтому я решил пройти курс лечения, чтобы не стало хуже и как можно скорее вернуться в клуб и сборную", – рассказал Кавани в интервью изданию El Observador.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Поль Погба может больше не сыграть за МЮ в этом году.