Англия

Туринцы могут расстаться с французским хавбеком.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио может стать игроком Ньюкасла в зимнее трансферное окно, сообщает портал Сalciomercato.

Ньюкасл хочет укрепить состав в январе и уже обращался к туринскому клубу по поводу Рабио. "Бьянконери" готовы расстаться с французским хавбеком и хотят выручить за него 15 миллионов евро.

Действующий контракт Рабио с Ювентусом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в футболке "старой синьоры", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также проявляет интерес к защитнику Атлетико Кирану Триппьеру.