Англия

Английский клуб хочет заполучить хавбека Лейпцига.

Полузащитник Лейпцига Кристофер Нкунку попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Bild.

"Горожане" планируют укрепить атакующую линию в январе и хотят подписать французского вингера. Английский клуб готов начать переговоры по 23-летнему игроку в ближайшее время.

Действующий контракт Нкунку с Лейпцигом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 17 поединков в футболке "быков", забив 11 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что в подписании Нкунку также заинтересован Арсенал.