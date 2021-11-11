Английский клуб заинтересован в подписании форварда Наполи.
Лоренцо Инсинье, Getty Images
11 ноября 2021, 12:56
Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.
Инсинье ведет переговоры с Наполи о продлении контракта, однако стороны не могут согласовать условия сотрудничества. Ньюкасл хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать итальянского вингера следующим летом на правах свободного агента.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел 14 поединков в футболке "адзурри", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл может подписать полузащитника Ювентуса Адриена Рабио.