Англия

Функционер рассказал о назначении специалиста.

Генеральный директор английской Астон Виллы Кристиан Перслоу прокомментировал назначение Стивена Джеррарда на пост нового тренера клуба.

"Совет директоров Астон Виллы рад назначить Стивена нашим новым главным тренером. С момента перехода к тренерской работе после блестящей игровой карьеры Стивен начал с управления и развития лучших молодых игроков в академии ФК Ливерпуль, что является опытом, который мы высоко ценим в Астон Вилле.

Затем он принял смелое решение испытать себя в напряженной среде шотландского футбола. Его последующее достижение — завоевание титула шотландской Премьер-лиги с Рейнджерс действительно привлекло наше внимание, как и его опыт в Европе".

"В ходе наших бесед стало понятно, что амбиции Джеррарда и клуба — идентичны. Мы рады, что он согласился возглавить нас и поддержал ряд наших амбициозных планов.

Мы надеемся развить прогресс, достигнутый с тех пор, как Нассеф Савирис и Уэс Эденс приняли клуб в 2018 году", — сказал Перслоу.

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