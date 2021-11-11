Англия

Валлийский вингер входит в список интересов "шпор".

После назначения Антонио Конте на пост главного тренера команде из Лондона нужно хорошо поработать на трансферном рынке.

Как сообщает издание footmercato, в число целей "шпор" входит вингер мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл.

Отметим, что в текущем сезоне опытный футболист страдает из-за повреждений, отыграв три матча на клубном уровне и отметившись голом.

Напомним, что на подписание Бэйла также претендует другой английский клуб - Арсенал рассматривает вариант с арендой Гарета.