Англия

Сезон АПЛ прервется за неделю до ЧМ-2022 и возобновится спустя восемь дней после его финала.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о расписании чемпионата на сезон-2022/23.

Из-за предстоящего чемпионата мира 2022 года, который пройдет зимой, в календарь пришлось внести изменения.

Таким образом, новый сезон АПЛ стартует 6 августа 2022 года, а завершится 28 мая 2023 года. В середине сезона предусмотрен перерыв, который пройдет с 14 ноября по 26 декабря.

Напомним, ЧМ-2022 в Катаре начнется 21 ноября, а финал мирового первенства состоится 18 декабря.

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