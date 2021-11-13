Вслед за назначением главным тренером Стивена Джеррарда, руководство Астон Виллы утвердило его ассистентов — сообщил официальный сайт клуба.

Вместе с Джеррардом в Бирмингем перебрались Гари Макаллистер (ассистент), Майкл Били (ассистент), Том Калшоу (технический ассистент), Скотт Мейсон (главный аналитик) и Джордан Милсом (тренер по физподготовке).

Также вместе с Джеррардом продолжат работу Остин Макфи, Аарон Данкс и Нил Катлер, работавшие вместе с Дином Смитом.