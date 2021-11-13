В тренерский штаб Стивена Джеррарда вошли семь специалистов.
Стивен Джеррард, Getty Images
13 ноября 2021, 13:40
Вслед за назначением главным тренером Стивена Джеррарда, руководство Астон Виллы утвердило его ассистентов — сообщил официальный сайт клуба.
Вместе с Джеррардом в Бирмингем перебрались Гари Макаллистер (ассистент), Майкл Били (ассистент), Том Калшоу (технический ассистент), Скотт Мейсон (главный аналитик) и Джордан Милсом (тренер по физподготовке).
Также вместе с Джеррардом продолжат работу Остин Макфи, Аарон Данкс и Нил Катлер, работавшие вместе с Дином Смитом.