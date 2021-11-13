Англия

Бразилец рассказал о задачах "красных" на сезон.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер поделился амбициями команды в этом сезоне.

"Мы хотим не только выиграть чемпионский титул, мы хотим большего. Конечно, мы хотим выиграть все турниры, в которых принимаем участие. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги – все турниры, в которых мы можем играть.

Это должно быть задачей и целью для всех в такой команде, как у нас. Мы должны идти к этому от матча к матчу, мы должны фокусироваться на нашей работе и делать для этого все возможное", – рассказал Алиссон в интервью пресс-службе клуба.

На данный момент Ливерпуль занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Челси на четыре пункта.