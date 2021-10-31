Англия

Английский клуб не рассчитывает на вратаря.

Голкипер Лориус Кариус может покинуть Ливерпуль в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.

Как сообщает издание Liverpool Echo, "красные" не рассчитывают на немецкого вратаря и готовы отпустить его бесплатно. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Кариус не выходил в составе Ливерпуля после провального матча с мадридским Реалом (1:3) в финале Лиги чемпионов. В минувших сезонах 28-летний страж ворот выступал на правах аренды в Бешикташе и Унионе, но они не захотели выкупать права на него.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль проявляет интерес к полузащитник дортмундской Боруссии Джуду Беллингэму.