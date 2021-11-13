Англия

"Горожане" хотят сохранить вингера в команде.

Манчестер Сити не планирует отпускать нападающего Рахима Стерлинга в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Руководство Сити рассчитывает на Стерлинга и не намерено ни продавать его, ни отпускать на правах аренды. В услугах английского вингера ранее была заинтересована Барселона.

Действующий контракт Стерлинга с Ман Сити рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "горожан", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ман Сити заинтересован в подписании полузащитника Лейпцига Кристофера Нкунку.