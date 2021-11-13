"Горожане" хотят сохранить вингера в команде.
Рахим Стерлинг, Getty Images
13 ноября 2021, 19:56
Манчестер Сити не планирует отпускать нападающего Рахима Стерлинга в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.
Руководство Сити рассчитывает на Стерлинга и не намерено ни продавать его, ни отпускать на правах аренды. В услугах английского вингера ранее была заинтересована Барселона.
Действующий контракт Стерлинга с Ман Сити рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "горожан", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ман Сити заинтересован в подписании полузащитника Лейпцига Кристофера Нкунку.