Англия

"Горожане" сделают попытку приобрести игрока.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн в зимнее трансферное окно может перейти в Манчестер Сити.

В январе руководство "горожан" направит в Тоттенхэм официальное предложение о трансфере футболиста.

Летом "шпоры" требовали у Сити 150 миллионов евро за футболиста. Руководство клуба из Манчестера надеется, что президент лондонцев смягчит сумму, и согласится отпустить игрока за меньшие деньги.

Однако, Леви готов принять лишь "огромное предложения" за лидера клуба, так как бюджет Тоттенхэма заметно уменьшился из-за коронавируса.

Если по Кейну все же не удастся договориться, то Ман Сити предпримет попытку приобрести форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда.

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