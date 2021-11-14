Англия 14 ноября 2021, 10:34 Норвич согласовал условия контракта с Дином Смитом Соглашение с новым тренером рассчитано на два с половиной года. Дин Смит, Getty Images 14 ноября 2021, 10:34 Дин Смит длговорился с Норвичем о подписании контракта — сообщает Sky Sports. Соглашение с новым тренером "канареек" рассчитано на два с половиной года и будет официально подписано в ближайшее время. Аутсайдер Премьер-лиги уволил Даниэля Фарке и остановился на кандидатуре экс-тренера Астон Виллы после того, как получил отказ от Фрэнка Лампарда. Команды Норвич Источники Sky Sports Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте