Англия

Соглашение с новым тренером рассчитано на два с половиной года.

Дин Смит длговорился с Норвичем о подписании контракта — сообщает Sky Sports.

Соглашение с новым тренером "канареек" рассчитано на два с половиной года и будет официально подписано в ближайшее время.

Аутсайдер Премьер-лиги уволил Даниэля Фарке и остановился на кандидатуре экс-тренера Астон Виллы после того, как получил отказ от Фрэнка Лампарда.