Сторонам осталось уладить детали соглашения.
Дин Смит, Getty Images
13 ноября 2021, 10:44
Новым главным тренером Норвича станет Дин Смит, уволенный недавно из Астон Виллы — не сомневается Sky Sport.
Такой вывод можно сделать из того, что на пост наставника "канареек" реально претендовали лишь Фрэнк Лампард и Дин Смит, но первый из них уже объявил о своем "самоотводе".
Бывший тренер Норвича Даниэль Фарке лишился работы 6 ноября.
После 11-ти туров АПЛ Норвич делит с Ньюкаслом последнее-предпоследнее места, набрав лишь по 5 очков.