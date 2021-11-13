Англия

Сторонам осталось уладить детали соглашения.

Новым главным тренером Норвича станет Дин Смит, уволенный недавно из Астон Виллы — не сомневается Sky Sport.

Такой вывод можно сделать из того, что на пост наставника "канареек" реально претендовали лишь Фрэнк Лампард и Дин Смит, но первый из них уже объявил о своем "самоотводе".

Бывший тренер Норвича Даниэль Фарке лишился работы 6 ноября.

После 11-ти туров АПЛ Норвич делит с Ньюкаслом последнее-предпоследнее места, набрав лишь по 5 очков.