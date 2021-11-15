Англия

Переговоры идут о периоде с 2022-го по 2028 годам

В четверг, 18 ноября, должны завершиться переговоры о продаже прав на трансляцию английской Премьер-лиги в США — сообщает Calcio e Finanza.

Борьбу ведут NBC, CBS и ESPN, а речь идет о сумме 1,75 миллиарда евро, что является рекордом для платы за права на показ АПЛ в США.

В мае 2021 года АПЛ объявила о заключении контракта для внутреннего телерынка с Sky Sports, BT Sports, Amazon Prime и на BBC Sports на сумму более 5,5 миллиарда евро до 2025 года.

Если контракт с американцами будет подписан (а в этом никто не сомневается), то в период до 2025 года доходы АПЛ от телетрансляций за пределами Англии составят в сумме 12 миллиардов евро.