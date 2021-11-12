Италия

Управляющий директор инвестиционного фонда, купившего Ньюкасл, объяснила свое решение.

Аманда Стейвли считает английскую Премьер-лигу не только самой сильной, но и лучше всех организованной, о чем управляющий директор саудовского инвестиционного фонда сообщила после встречи представителей клубов АПЛ, на которой обсуждались отношения со спонсорами.

"У меня много друзей и знакомых в разных клубах АПЛ, поэтому приняли меня хорошо, – цитирует Стейвли Calcio e Finanza. – Кроме того, я очень уважаю руководство Премьер-лиги за тот порядок, который здесь царит".

"Не буду скрывать, мы рассматривали несколько вариантов, не только Ньюкасл. Например, Бордо во Франции или Милан с Интером в Италии. Но проблема была в организации. Структура той же Серии А и управление лигой — это просто катастрофа".

После приобретения Ньюкасла новые хозяева уже сменили главного тренера.