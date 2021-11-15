Италия

Паоло Даль Пино ответил совладелице Ньюкасла.

Слова генерального директора PCP Capital Partners, недавно ставшего совладельцем Ньюкасла, о том, что "Серия А — это катастрофа", и именно из-за этого компания не стала покупать Милан или Интер, задели за живое президента итальянской лиги Паоло Даль Пино.

"У нас в Серии А 8 клубов принадлежат иностранным инвесторам, семь американским и один китайским, – цитирует Даль Пино Calcio e Finanza. – И они вовсе не считают свои капиталовложения неудачными".

"Если синьора Стейвли предпочитает Ньюкасл, а не Милан или Интер, то, возможно, ей просто нравятся малолитражки, а не болиды Формулы-1. Но это лишь дело вкуса".

Кому-то нравятся малолитражки, а не болиды Формулы-1, но это дело вкуса

"Инвесторы обращают внимание на Серию А, потому что видят в ней потенциал. Лично я предпочел бы иметь 90% чего-то, что будет стоить 30 миллиардов через 5 — 6 лет, а не 100% того, что сейчас стоит 17, а через несколько лет и того не будет стоить".

"Что касается устаревшей инфраструктуры, то в Серии А некоторые клубы уже обновили свои стадионы, еще десяток имеют проекты и гарантированное финансирование строительства или реконструкции".

"У нас демократия, и мнения могут быть самые разные. Но нам все наши проблемы и преимущества знакомы не по поверхностному взгляду, а изнутри. Поэтому нет сомнений, что Серию А и ее команды ждет блестящее будущее, что бы кто ни говорил".

Серию А и ее команды ждет блестящее будущее, что бы кто ни говорил

Аманда Стейвли также призналась, что наряду с аутсайдером АПЛ Ньюкаслом и грандами Серии А Интером и Миланом ее компания рассматривала и другие варианты, в частности Бордо из французской Лиги 1.