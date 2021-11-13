"Сине-гранатовые" ищут варианты усиления состава.
Кристиан Пулишич, getty images
13 ноября 2021, 18:30
Барселона после прихода Хави Эрнандеса на пост главного тренера работает над поиском усиления команды.
Как сообщает издание Sport.es, "сине-гранатовые" нацелились на Кристиана Пулишича, Хакима Зийеха и Каллума Хадсона-Одои.
Отметим, что Барселона готовится сделать предложение по одному из игроков уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
Напомним, что финансовые возможности каталонцев сильно ограничены, ведь их бюджет составляет порядка 10 миллионов евро.