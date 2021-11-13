Испания

"Сине-гранатовые" ищут варианты усиления состава.

Барселона после прихода Хави Эрнандеса на пост главного тренера работает над поиском усиления команды.

Как сообщает издание Sport.es, "сине-гранатовые" нацелились на Кристиана Пулишича, Хакима Зийеха и Каллума Хадсона-Одои.

Отметим, что Барселона готовится сделать предложение по одному из игроков уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Напомним, что финансовые возможности каталонцев сильно ограничены, ведь их бюджет составляет порядка 10 миллионов евро.