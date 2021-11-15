Полузащитник ПСЖ Хави Симонс может снова стать игроком Барселоны, воспитанником которой он является. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, каталонский клуб рассчитывает бесплатно подписать 18-летнего голландца, у которого летом 2022 года заканчивается контракт с "парижанами".

Также отмечается, что агент футболиста Мино Райола уже обсудил возможное возвращение игрока с президентом "блаугранас" Жоаном Лапортой.

Напомним, Симонс покинул академию Барселоны два года назад, перебравшись в ПСЖ. За это время он провел два матча за основную команду парижан.

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