Испания

Хави Симонс может снова пополнить ряды каталонского клуба.

Полузащитник ПСЖ Хави Симонс может снова стать игроком Барселоны, воспитанником которой он является. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, каталонский клуб рассчитывает бесплатно подписать 18-летнего голландца, у которого летом 2022 года заканчивается контракт с "парижанами".

Также отмечается, что агент футболиста Мино Райола уже обсудил возможное возвращение игрока с президентом "блаугранас" Жоаном Лапортой.

Напомним, Симонс покинул академию Барселоны два года назад, перебравшись в ПСЖ. За это время он провел два матча за основную команду парижан.

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