Хави Симонс может снова пополнить ряды каталонского клуба.
Хави Симонс, Getty Images
15 ноября 2021, 14:44
Полузащитник ПСЖ Хави Симонс может снова стать игроком Барселоны, воспитанником которой он является. Об этом сообщает Cadena SER.
По информации источника, каталонский клуб рассчитывает бесплатно подписать 18-летнего голландца, у которого летом 2022 года заканчивается контракт с "парижанами".
Также отмечается, что агент футболиста Мино Райола уже обсудил возможное возвращение игрока с президентом "блаугранас" Жоаном Лапортой.
Напомним, Симонс покинул академию Барселоны два года назад, перебравшись в ПСЖ. За это время он провел два матча за основную команду парижан.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.