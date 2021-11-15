Италия

Французский полузащитник может сменить клубную прописку.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио может сменить клубную прописку уже в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает издание Calciomercato, французским футболистом всерьез заинтересовался лондонский Челси.

El Nacional, в свою очередь, утверждает, что на Адриена Рабио претендует представитель чемпионата Испании — Барселона.

В текущем сезоне Рабио сыграл 11 матчей во всех турнирах за Ювентус, в которых сумел отличиться одной голевой передачей.

Напомним, что Ювентус готов отпустить Адриена Рабио в Ньюкасл за довольно скромную компенсацию — 15 миллионов евро.