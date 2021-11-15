Французский полузащитник может сменить клубную прописку.
Адриен Рабио, getty images
15 ноября 2021, 23:09
Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио может сменить клубную прописку уже в ближайшие трансферные окна.
Как сообщает издание Calciomercato, французским футболистом всерьез заинтересовался лондонский Челси.
El Nacional, в свою очередь, утверждает, что на Адриена Рабио претендует представитель чемпионата Испании — Барселона.
В текущем сезоне Рабио сыграл 11 матчей во всех турнирах за Ювентус, в которых сумел отличиться одной голевой передачей.
Напомним, что Ювентус готов отпустить Адриена Рабио в Ньюкасл за довольно скромную компенсацию — 15 миллионов евро.