Италия

Football.ua подобрал возможных новичков для Андрея Шевченко

Андрей Шевченко начинает работу в Дженоа, где ему предстоит непростая борьба в нижней части таблицы. Состав "грифонов" требует усиления, и любопытно представить, кто из украинских футболистов мог бы оказаться в новой команде Шевы. Конечно, это в значительной степени теоретические предположения, но даже если один-два человека из этого списка переедут в Геную, получится оригинальный эксперимент: игрок и тренер из Украины в команде из "большого" чемпионата – такого ещё не было.

Работа Шевченко в сборной увеличивает эту вероятность, поскольку он хорошо знаком с футболистами и обладает достаточным авторитетом, чтобы убедить как своих экс-подопечных, так и руководство генуэзского клуба. Недаром букмекерские конторы уже принимают ставки, перейдёт ли хотя бы один украинец в Дженоа.

Говоря о возможных кандидатах, мы заглядываем вперёд на целый год, подразумевая как зимнее трансферное окно, так и лето-2022 – если, разумеется, Шевченко продолжит тренировать Дженоа. В нашем списке целая команда: пятеро игроков из УПЛ, пятеро легионеров из Европы и один представитель российской лиги (нетрудно догадаться, о ком тут речь). Начать логичнее всего с тех, кто уже выступает в чемпионате Италии.

Руслан Малиновский

Идеальный кандидат для усиления. Малиновский за два года успешно адаптировался в Серии А и показывает впечатляющую статистику голов и результативных передач. Его левая нога – кошмар многих итальянских вратарей. Именно при Шевченко он раскрылся в сборной Украины, став одним из безоговорочных лидеров, а ситуацию с его игнорированием невозможно было представить.

Другой вопрос, что на данный момент переход из Аталанты в Дженоа – шаг, а то и два-три шага назад. Ситуация, однако, может измениться, если новые владельцы генуэзского клуба будут готовы тратить внушительные суммы, а Малиновский надолго потеряет место в основе (он и сейчас не основной, чаще играет "воскресший" Иличич). Тогда могут быть варианты, тем более что Аталанта не держится за отдельных исполнителей.

Виктор Коваленко

Ещё один футболист, принадлежащий Аталанте, но его перспективы заиграть у Гасперини смотрятся куда туманнее. Сейчас Коваленко играет в аренде за Специю, где начал регулярно выходить и даже забил симпатичный мяч. До конца сезона он там, а вот затем вернётся в Бергамо, где совершенно не был востребован.

Продолжение карьеры в итальянской команде попроще – наиболее логичный вариант. Шевченко доверял Виктору, регулярно вызывая его в сборную (за что получал немало критики от журналистов и болельщиков), а теперь они могут воссоединиться на клубном уровне. Реалистичный переход, особенно если Специя вылетит, а Шева останется в Дженоа на будущий сезон.

Александр Зинченко

На очереди "англичане". Если в мае Зинченко провёл 90 минут в финале Лиги чемпионов, то сейчас, как правило, остаётся в запасе Манчестер Сити, проигрывая конкуренцию Жоау Канселу. Конечно, сезон в Англии насыщенный, а Гвардьоле необходима глубина состава для ротации, но в данном случае есть тема для обсуждения – пожалуй, можно рассмотреть вариант с арендой.

Универсальный высококлассный игрок, который может выйти как в центре полузащиты, так и на левом фланге, определённо пригодился бы Дженоа. Или Александр снова пробьётся в основу Сити по образцу минувшего сезона? Заметим, что итальянские источники уже пишут об интересе Дженоа к Зинченко.

Андрей Ярмоленко

Пожалуй, наиболее интересный вариант нашей подборки. Действительно логичный, вполне реальный и потенциально успешный трансфер. Ярмоленко – опытный мастер, уже много лет выступающий в топ-лигах, но за Вест Хэм он сейчас практически не играет, а его контракт истекает по окончании сезона. Дженоа и до назначения Шевченко регулярно подписывала возрастных футболистов свободными агентами, так что этот переход органично впишется в общую картинку.

Кроме того, лучший свой футбол Ярмоленко показывал как раз в сборной Украины. Наконец, после динамичной АПЛ ему будет проще в Серии А, где темп не настолько высокий. Переход Ярмоленко в Дженоа обязан возникнуть хотя бы на уровне переговоров.

Андрей Лунин

Вратарь, откровенно засидевшийся на скамейке Реала. Пока играет Куртуа, перспектив у него не видно, а ведь голкиперу необходима игровая практика. Значит, рано или поздно надо будет уходить в аренду. Конечно, для этого есть скромные испанские команды, но почему бы не Италия с её вратарскими традициями?

Правда, кто сказал, что Лунин сможет регулярно играть за Дженоа? Там есть опытнейший Сиригу, которого попробуй вытесни. Если полевого игрока можно встроить в разные схемы (например, Зинченко сыграет и крайнего защитника в традиционных 4-3-3, и латераля в условных 3-5-2), то голкиперу имеет смысл переходить только под место в основе.

Владислав Супряга

Переходим к игрокам из украинских клубов. Супряга, впрочем, мог оказаться в Италии минувшим летом. Есть информация, что, собственно, Дженоа предлагала за него 10 миллионов евро. Трудно сказать, насколько реален был интерес, и какова в этом роль агентского влияния, но теперь у Владислава повысились шансы на переезд.

Его карьера застыла на полушаге: раскрыться в Динамо не получается, а возраст не такой уж и юный – пора прогрессировать и доказывать. Новые форварды Дженоа явно пригодятся, впереди там ротация не менее интенсивная, чем в нынешней команде Супряги. Надо ловить свой шанс.

Виктор Цыганков

Лидер Динамо, который дорос до перехода в зарубежный клуб. Затягивать с этим нельзя, можно "пересидеть" в зоне комфорта. Разумеется, Цыганков – особый разговор. На него высокий спрос, и в деле окажутся более весомые клубы, чем Дженоа, но "фактор Шевченко" может стать решающим аргументом.

Лишь бы здоровье не подводило, нам ли не знать, насколько "хрустален" Виктор. Ну и финансовый момент: Динамо стремится удержать ведущих игроков, десятком миллионов евро тут не обойтись. Сколько денег на трансферы готовы выделить американские владельцы Дженоа?

Виталий Миколенко

Ещё один украинский футболист, об интересе к которому наряду с Зинченко писали итальянские СМИ. Универсальный защитник с еврокубковым опытом, который в целом успешно играл у Шевченко в сборной – стало быть, вполне логичный кандидат на переезд в Европу.

Вопрос, опять-таки, в способности Дженоа заплатить за переход. Миколенко даже на Transfermarkt стоит 17 млн евро. Аренда в данном случае неуместна, контракт истекает в 2025 году (а вот у Цыганкова в 2023-м, уже более осязаемый срок), так что здесь необходимо финансовое вложение.

Николай Матвиенко

Другой универсальный защитник, на этот раз из Шахтёра, которым тоже интересуются на Апеннинах. Уже несколько лет время от времени пишут об интересе Наполи к Матвиенко, но до конкретики пока не доходило. Может быть, его перехватит Дженоа? Разумеется, этот игрок нужен самим "горнякам", чтобы успешно вписываться в лимит, ведь Николай – один из немногих украинцев, кто попадал бы в основу и естественным путём.

Игра Матвиенко в обороне не всегда была идеальной, зато можно вспомнить надёжность сборной Украины в отборе к Евро-2020. Конечно, вопрос стоимости трансфера актуален и в данном случае, задёшево Шахтёр его не отпустит.

Михаил Мудрик

Актуальная нынче фигура. Мудрик ярко сыграл против Реала, заслужив аплодисменты Сантьяго Бернабеу. Уместно вспомнить, что молодой талант давно был известен и привлекал внимание клубов из Италии – так, им интересовалась Рома. Было бы интересно увидеть Михаила в топ-чемпионате, но сейчас, объективно, не тот момент, чтобы переходить.

Роберто Де Дзерби видит в парне перспективу и подводит его к основному составу Шахтёра. Пожалуй, ему пока лучше играть у итальянца в Украине, а не у нашего тренера в Италии (тем более что как раз с Мудриком Шевченко не работал). Но как сложатся дела к завершению сезона? Засветившегося в ЛЧ Мудрика неизбежно будут сватать за границу.

Ярослав Ракицкий

Не забыли о таком? Ракицкий после трансфера в Зенит существует будто вне украинской футбольной действительности, но возможному переходу в Италию это никак не помешает. Ярослав – опытнейший защитник с уникальными игровыми качествами, от длинных передач до ударов со штрафных. Важно, что его контракт истекает следующим летом, и от Зенита пока не было предложений о продлении.

Тут-то и появляется возможность у Дженоа с её любовью к свободным агентам. Оговоримся, что в Генуе роль центрбека, тяготеющего к левому флангу, забронирована за капитаном, Доменико Кришито (именно его Ракицкий фактически заменил в Зените), и совместить их будет не так уж легко – ветерана придётся отправлять на фланг.