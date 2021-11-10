Англия

Инвесторы выкупили 27 процентов акций клуба, в котором выступает Андрей Ярмоленко.

Инвестиционный фонд из Чехии 1890 Holdings выкупил 27% акций Вест Хэма — сообщил футбольный клуб из Лондона, в составе которого выступает капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко.

При этом глава правления 1890 Holdings Даниэль Кржетиски и его коллега Павел Горски войдут в состав правления клуба, которым владеют Дэвид Салливан и Дэвид Голд.

С помощью новых инвесторов клуб, добившийся в последнее время значительного прогресса в результатах, надеется в ближайшие годы погасить долги.

После 11-го тура АПЛ Вест Хэм делит с Манчестер Сити второе-третье места, отставая от Челси на 3 очка.