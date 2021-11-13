Германия

Венгерский полузащитник может перебраться в другой клуб.

РБ Лейпциг готов продать своего полузащитника Доминика Собослаи в ближайшие трансферные окна за 60 миллионов евро.

Как сообщает издание As, на венгерского футболиста "быков" претендуют Манчестер Юнайтед и мадридский Атлетико.

Отметим, что в текущем сезоне Доминик Собослаи провел 15 поединков на клубном уровне, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Доминик Собослаи пропустил минувший чемпионат Европы из-за серьезного повреждения .