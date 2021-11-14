Англия

Футболист не против воссоединиться со своим экс-наставником.

Судьба Оле-Гуннара Солскьяера в Манчестер Юнайтед продолжает быть на волоске.

Одним из многочисленных вариантов тренерской перестановки в стане "красных дьяволов" является Зинедин Зидан. По информации Manchester Evening News, Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что не будет против такого назначения.

Более того, по информации источника именно Зидан является приоритетным вариантом для звездного португальца.

Роналду и Зидан вместе работали в мадридском Реале, где сумели завоевать три Лиги чемпионов подряд.

Ранее сообщалось, что наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заинтересован в работе с Манчестер Юнайтед.