"Синие" нацелились на французского центрбека.
Уэсли Фофана, Getty Images
18 ноября 2021, 09:35
Защитник Лестера Уэсли Фофана попал в сферу интересов Челси, сообщает портал Foot Mercato.
Лондонский клуб планирует укрепить линию обороны и готов начать переговоры по французскому центрбеку. "Синих" не смущает даже тяжелая травма 20-летнего игрока, из-за которой он не выходил на поле в текущем сезоне.
Фофана перешел в Лестер в октябре 2020-го из Сент-Этьена за 35 млн евро. Действующий контракт защитника с "лисами" рассчитан до июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Челси также проявляет интерес к полузащитнику Ювентуса Адриену Рабио.