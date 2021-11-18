Англия

"Синие" нацелились на французского центрбека.

Защитник Лестера Уэсли Фофана попал в сферу интересов Челси, сообщает портал Foot Mercato.

Лондонский клуб планирует укрепить линию обороны и готов начать переговоры по французскому центрбеку. "Синих" не смущает даже тяжелая травма 20-летнего игрока, из-за которой он не выходил на поле в текущем сезоне.

Фофана перешел в Лестер в октябре 2020-го из Сент-Этьена за 35 млн евро. Действующий контракт защитника с "лисами" рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Челси также проявляет интерес к полузащитнику Ювентуса Адриену Рабио.