Англия

Итальянский форвард может перебраться в АПЛ.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 30-летнего форварда заинтересован лондонский Челси.

Лондонцы хотят заполучить футболиста бесплатно, так как у него следующим летом заканчивается контракт.

"Неаполитанцы" уже предложили новый контракт Инсинье, но чтобы его подписать ему придется пойти на значительное сокращение зарплаты, чем он не сильно рад.

В нынешнем сезоне Инсинье провел 14 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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