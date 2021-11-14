Итальянский форвард может перебраться в АПЛ.
Лоренцо Инсинье, Getty Images
14 ноября 2021, 14:02
Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, в услугах 30-летнего форварда заинтересован лондонский Челси.
Лондонцы хотят заполучить футболиста бесплатно, так как у него следующим летом заканчивается контракт.
"Неаполитанцы" уже предложили новый контракт Инсинье, но чтобы его подписать ему придется пойти на значительное сокращение зарплаты, чем он не сильно рад.
В нынешнем сезоне Инсинье провел 14 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.
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