Англия

Голкипер Челси пожаловался на СМИ, которые путают его с Бенжаменом Менди.

Голкипер лондонского Челси Эдуар Менди совместно с футболистом мадридского Реала Ферланом Менди пожаловался на средства массовой информации, которые используют их фотографии в сообщения об их третьем однофамильце из Манчестер Сити — Бенжаменом.

"Печально видеть, что в 2021 году темнокожие не имеют ни лиц, ни имен во Франции и Англии. Эти ошибки кажутся комичными, однако все наоборот. Это очень символично. Различить два лица не составляет большого труда, особенно когда на футболистах надета разная форма", — написали футболист в истории своего Instagram.

Напомним, летом прокуратура Манчестера предъявила защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди обвинения в домогательствах в отношении несовершеннолетних девушек.

На днях прокуратура предъявила Бенжамену Менди обвинения еще по двум эпизодам домогательств.