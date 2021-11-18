Англия

Лондонцы могут сохранить форварда в команде.

Арсенал готов начать переговоры по новому контракту с нападающим Александром Ляказеттом, сообщает портал The Athletic.

Лондонский клуб не хочет отпускать французского форварда свободным агентом, но готовы предложить ему лишь краткосрочный контракт. Руководство "канониров" не хочет повторить ошибку с 30-летним игроком, как в случаях с Месутом Озилом, Сократисом и Шкодраном Мустафи, с которыми были подписаны долгосрочные контракты с большой зарплатой.

В текущем сезоне Ляказетт провел 9 поединков в составе Арсенала, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Арсенал заинтересован в подписани полузащитника Лилля Ренату Санчеша.