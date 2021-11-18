Англия

Менеджер рассказал о задачах бирмингемского клуба.

Новый главный тренер Астон Виллы поделился своим мнением о задах команды накануне матча с Брайтоном на своей первой пресс-конференции.

"Что касается Ливерпуля, я думаю, на этой пресс-конференции не стоит говорить о каком-то другом клубе, кроме Астон Виллы. Нужно уважать болельщиков. Все знают, что значит для меня Ливерпуль, но сейчас я полностью сосредоточен на Астон Вилле. Для меня честь стать тренером этого клуба.

Успех в футболе, прежде всего, всегда состоит в победах в матчах. В долгосрочной перспективе, думаю, клуб хотел бы вернуться на европейский уровень.

Не знаю, правильно ли сейчас говорить об этом, сейчас для нас более важным является матч с Брайтоном в следующий уикенд. Мы должны начать выигрывать и продвигаться вверх по таблице", – приводит слова Джеррарда Sky Sports.

Напомним, Джеррард возглавил Астон Виллу на прошлой неделе, подписав контракт до 2024 года.

Матч Астон Вилла – Брайтон в 12-м туре АПЛ состоится в субботу, 20 ноября, и начнется в 17:00 по киевскому времени.