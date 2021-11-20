Англия

Наставник Челси рассказал, когда бельгийский форвард вернется к полноценным тренировка.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Мальме Лукаку получил растяжение связок, в связи с чем пропустил не только следующие 5 матчей Челси, но и матчи Бельгии в квалификации к ЧМ-2022.

Тем не менее, уже на этой неделе футболист должен вернуться к полноценным тренировкам с лондонским клубом.

Об этом заявил наставник "синих" Томас Тухель.

"Ромелу очень близок к возвращению к полноценным тренировкам в это воскресенье. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Если все будет в порядке, то он будет на скамейке запасных в матче против Ювентуса и может принять участие в матче", — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

В текущем сезоне Лукаку сыграл 11 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил 7 мячей, а также отдал одну голевую передачу.

Ранее Лукаку уже намекнул на свое скорое возвращение на поле.

Матч Челси — Ювентус состоится во вторник, 23 ноября в 22:00 по киевскому времени.