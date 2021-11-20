Англия

Наставник Манчестер Сити оценил свое тренерское мастерство на заре карьеры и сейчас.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями относительно своего мастерства во времена Барселоны.

Специалист уверяет, что все дело в приобретенном опыте.

"Я помню свой первый матч во главе Барселоны. Мы проиграли Нумансии 0:1 и все думали, справится ли этот новичок? В большом клубе всегда завышенные ожидания.

Сейчас я гораздо лучше, чем тогда. Я более опытен, лучше знаю игру и понимаю футболистов. Мне было 37, а сейчас мне 50. Каждый день человек чему-то учится.

Что касается АПЛ, то это очень сложный турнир. В прошлом сезоне у нас была серия из 21-й победы, но может мы проиграем следующие 21 матч? Прямо сейчас в чемпионате конкуренция просто огромная — Челси и Ливерпуль теряют очки, хотя от них этого ждешь менее всего", — заявил Гвардиола в интервью Sky Sports.

Свой следующий поединок в АПЛ Манчестер Сити проведет в родных стенах против Эвертона.

Матч состоится в воскресение, 21 ноября в 16:00 по киевскому времени.

Накануне игры коронавирусом заболел лидер "горожан" Кевин Де Брюйне.