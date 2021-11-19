Англия

Бельгиец уходит на самоизоляцию.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заразился коронавирусом и не поможет своей команде в ближайших матчах.

Об этом сообщил главный тренер "горожан" на предматчевой пресс-конференции.

"Мы узнали об этом несколько дней назад. Здесь нужно быть осторожным, от коронавируса умирают. Забудьте об игровом ритме и форме, ему нужно восстанавливаться. Де Брюйне был вакцинирован, так что надеюсь, все будет в порядке.

Нас не беспокоит то, что он выпал из обоймы. Мы беспокоимся о его здоровье", — сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Матч Манчестер Сити — Эвертон состоится в воскресение, 21 ноября.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.