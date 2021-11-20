Норвежский специалист пока что находится в подвешенном состоянии.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
20 ноября 2021, 23:20
В Манчестер Юнайтед всерьез подняли вопрос увольнения Солскьяера после поражения со счетом 1:4 от Уотфорда.
Как сообщает Sky Sports, руководство Манчестер Юнайтед не принял решение о будущем Оле-Гуннара Солскьяера на экстренном совещании.
Отметим, что это было пятое поражение "красных дьяволов" в АПЛ за последние семь игр — отставание от Челси составляет 12 очков.
Напомним, что последнее слово будет за Джоэлом Глейзером, который является совладельцем Манчестер Юнайтед.