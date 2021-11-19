Англия

Наставник Манчестер Юнайтед уверен, что команде удастся исправить текущее турнирное положение.

После 11-ти туров Манчестер Юнайтед расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков.

Главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер уверен, что команда сможет преодолеть кризис в ближайших поединках.

"Когда вы проигрываете матч — вы всегда под давлением, всегда разочарованы. Мы откровенно поговорили внутри команды, кое-что исправили, поправили. Мы провели международную паузу с пользой.

Уверен, что завтра вы увидите на поле совершенно другую команду", — считает норвежский специалист.

Также Солскьяер прокомментировал ситуацию вокруг контракта Лингарда, который истекает будущим летом.

"Я еще не изучал те трудности, которые возникли с контрактом Джесси. Для меня он по-прежнему является важным игроком, важной боевой единицей. Каждый игрок хочет выходить на поле чаще и я его понимаю", — заявил наставник на пресс-конференции.

Поединок 12-го тура Манчестер Юнайтед проведет против Уотфорда в субботу, 20 ноября в 17:00.

Ранее сообщалось, что Лингард может покинуть "красных дьяволов" на правах свободного агента.