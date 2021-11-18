Англия

Наставник Лестера неоднозначно отреагировал на слухи вокруг своего возможного назначения.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера в Манчестер Юнайтед.

Специалист не стал опровергать или подтверждать информацию заявив, что следует проявить уважение к действующему наставнику "манкунианцев".

"Во-первых, это неуважительно по отношению к Солскьяеру. У команды есть менеджер — прекрасный тренер и человек. Во-вторых, я не могу комментировать то, что не находится в плоскости настоящего времени. Я — тренер Лестера, чем очень горжусь.

Это все очень расстраивает болельщиков клуба и моих подопечных. Подобная информация может дестабилизировать ситуацию в моей команде", — приводит слова Роджерса The Athletic.

В последнее время вокруг Оле-Гуннара Солскьяера все больше слухов, сообщающий о его скорой отставке с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

Так, лидер команды Криштиану Роналду хочет видеть во главе команды Зинедина Зидана.