Англия

Норвежский тренер покинет свой пост в стане "красных дьяволов".

В Манчестер Юнайтед всерьез подняли вопрос увольнения Солскьяера после поражения со счетом 1:4 от Уотфорда.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, после длительной пресс-конференции руководители "красных дьяволов" приняли решение об увольнении норвежского тренера.

Стороны рассматривают вариант с разрывом контракта по обоюдному согласию.

Романо утверждает, что для официального объявления решения необходимо лишь одобрение владеоьца клуба Джоэла Глейзера.

Напомним, что Манчестер Юнайтед рассматривает тренера Лестера Брендана Роджерса в качестве замены Солскьяеру.