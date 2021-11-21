Норвежский тренер покинет свой пост в стане "красных дьяволов".
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
21 ноября 2021, 01:33
В Манчестер Юнайтед всерьез подняли вопрос увольнения Солскьяера после поражения со счетом 1:4 от Уотфорда.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, после длительной пресс-конференции руководители "красных дьяволов" приняли решение об увольнении норвежского тренера.
Стороны рассматривают вариант с разрывом контракта по обоюдному согласию.
Романо утверждает, что для официального объявления решения необходимо лишь одобрение владеоьца клуба Джоэла Глейзера.
Напомним, что Манчестер Юнайтед рассматривает тренера Лестера Брендана Роджерса в качестве замены Солскьяеру.