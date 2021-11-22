Англия

Специалист в ближайшее время может переехать в Англию.

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить Манчестер Юнайтед.

Специалист, у которого летом истекает контракт с ПСЖ, прямо сейчас готов разорвать соглашение и возглавить МЮ.

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Отмечается также, что Почеттино еще в 2018 году мог встать у руля МЮ после того, как уволили Жозе Моуриньо.

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