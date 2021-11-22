Специалист в ближайшее время может переехать в Англию.
Маурисио Почеттино, Getty images
22 ноября 2021, 18:52
Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить Манчестер Юнайтед.
Специалист, у которого летом истекает контракт с ПСЖ, прямо сейчас готов разорвать соглашение и возглавить МЮ.
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Отмечается также, что Почеттино еще в 2018 году мог встать у руля МЮ после того, как уволили Жозе Моуриньо.
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