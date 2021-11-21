Англия

Французский специалист аргументировал свое решение.

Манчестер Юнайтед после увольнения главного тренера Оле-Гуннара Солскьяера ищет специалиста на вакантный пост.

Руководство "красных дьяволов" связалось с экс-тренером мадридского Реала Зинедином Зиданом, но получило отказ.

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Зидан аргументировал свое решение — он только начал изучать английский язык. К тому же, его супруга не хочет переезжать в Англию. Об этом сообщает Tiempo de Juego.

Также, по их информации, Мурисио Почеттино, контракт которого с ПСЖ заканчивается летом 2022 года, может оказаться у руля МЮ в ближайшее время.

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