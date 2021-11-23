Франция

Парижане готовы пригласить французского тренера.

Экс-тренер мадридского Реала Зинедин Зидан попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает портал ESPN.

Нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино может в ближайшее время покинуть клуб ради Манчестер Юнайтед. Парижане рассматривают Зидана в качестве приоритетного варианта на замену аргентинцу и уже провели с ним предварительные переговоры.

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Французский специалист находится без работы с июня 2021 года. Ранее он дважды работал во главе мадридского Реала.

В СМИ сообщалось, что Зидан отказался от возможности возглавить Манчестер Юнайтед.