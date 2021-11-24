Англия

Английский клуб готов пригласить испанского специалиста.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Bild.

Юнайтед продолжает находиться в поисках нового тренера после отставки Оле Гуннара Солкьяера и включил Эмери в свой шорт-лист. Руководство "красных дьяволов" впечатлено работой испанца в Вильярреале и может начать с ним переговоры.

В минувшем сезоне Эмери стал победителем Лиги Европы с Вильярреалом, обыграв в финале Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед получил отказ от Роберто Манчини.