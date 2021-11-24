Англия

"Красные дьяволы" продолжают работу на поиском нового тренера.

Манчестер Юнайтед после увольнения Оле-Гуннара Солскьяера находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщает издание The Telegraph, "красных дьяволов" на правах временного тренера (до лета) могут возглавить Руди Гарсия или Люсьен Фавр.

Последним местом работы Фавра была дортмундская Боруссия, которую он покинул в декабре 2022 года, а Гарсия тренировал Лион до мая этого года.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед получил отказ от нынешнего главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.