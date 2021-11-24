Итальянский клуб хочет заполучить форварда Арсенала.
Александр Ляказетт, Getty Images
24 ноября 2021, 11:18
Нападающий Арсенала Александр Ляказетт попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.
"Россонери" намерены укрепить линию нападения и попытаются заполучить француза следующим летом. В подписании 30-летнего игрока также заинтересованы Атлетико, Барселона и Ньюкасл.
Контракт Ляказетта с Арсеналом подходит к концу, и летом он должен стать свободным агентом.
В текущем сезоне нападающий провел 10 поединков в футболке "канониров", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании полузащитника Лилля Ренату Санчеша.