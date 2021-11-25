Мерсисайдцы заключили соглашение с юным центрбеком.
Стефан Байчетич, twitter.com/LFC
25 ноября 2021, 19:23
Защитник Стефан Байчетич подписал первый профессиональный контракт с Ливерпулем, сообщает официальный сайт английского клуба.
Сроки соглашения испанского центрбека с мерсисайдцами остаются неизвестными.
Байчетич присоединился к академии Ливерпуля в январе 2021-го из Сельты. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 13 поединков за молодежные команды "красных", отличившись двумя голами и одним ассистом.
В активе Байчетича имеется три матча за сборную Испании U-18.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль готов отпустить голкипера Лориуса Кариуса бесплатно в январе.