Англия

Мерсисайдцы заключили соглашение с юным центрбеком.

Защитник Стефан Байчетич подписал первый профессиональный контракт с Ливерпулем, сообщает официальный сайт английского клуба.

Сроки соглашения испанского центрбека с мерсисайдцами остаются неизвестными.

Байчетич присоединился к академии Ливерпуля в январе 2021-го из Сельты. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 13 поединков за молодежные команды "красных", отличившись двумя голами и одним ассистом.

В активе Байчетича имеется три матча за сборную Испании U-18.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль готов отпустить голкипера Лориуса Кариуса бесплатно в январе.