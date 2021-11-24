Египетский форвард в третий раз подряд забрал награду по итогам месяца.
Мохамед Салах, ФК Ливерпуль
24 ноября 2021, 19:42
Нападающий Мохамед Салах признан лучшим игроком Ливерпуля по итогам октября, сообщает пресс-служба "красных".
В третий раз подряд 29-летний египтянин выиграл голосование среди болельщиков английского клуба.
Также в тройку лучших по итогам голосования вошли вратарь Алиссон Бекер и полузащитник Наби Кейта.
В минувшем месяце Салах провел пять поединков, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.
Напомним, Салах был признан лучшим игроком АПЛ по итогам октября.