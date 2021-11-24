Англия

Египетский форвард в третий раз подряд забрал награду по итогам месяца.

Нападающий Мохамед Салах признан лучшим игроком Ливерпуля по итогам октября, сообщает пресс-служба "красных".

В третий раз подряд 29-летний египтянин выиграл голосование среди болельщиков английского клуба.

Также в тройку лучших по итогам голосования вошли вратарь Алиссон Бекер и полузащитник Наби Кейта.

В минувшем месяце Салах провел пять поединков, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.

Напомним, Салах был признан лучшим игроком АПЛ по итогам октября.