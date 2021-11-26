Англия

"Сороки" всеми силами хотят подписать француза.

Эпопея с возможным уходом Усмана Дембеле из каталонской Барселоны в летнее трансферное окно не заканчивается.

Футболист еще не принял решение относительно своего будущего в испанском клубе, и на него уже есть претенденты.

Ньюкасл на данный момент лидирует в борьбе за 24-летнего атакующего футболиста. Они готовы предложить ему зарплату в размере 15 миллионов евро за сезон и отступные, которые также составят 15 миллионов евро.

Барселона не готова пойти на такие условия и предложила ему значительно меньшие финансовые условия, которые, по всей видимости, далеки от тех, которые устраивают Дембеле.

Помимо Ньюкасла за ситуацией с Дембеле следит Манчестер Юнайтед. Вероятнее всего француз летом воспользуется советом своего окружения, и покинет "сине-гранатовых".

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