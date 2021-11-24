Испания

Наставник каталонцев поделился мнением о форварде.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал ситуацию с нападающим Усманом Дембеле после матча с Бенфикой (0:0) в Лиге чемпионов.

"Я разговаривал с ним, он очень счастлив здесь. В этом матче он пошел на риск, потому что не был готов на все 100%. У него был риск получить рецидив. С ним нужно разговаривать, чтобы увидеть, счастлив ли он.

Посмотрим, продлит ли он контракт. Для меня он – фундаментальный игрок. Если он на поле, то процесс идет. Он делает разницу на поле и создает много моментов", – приводит слова Хави портал Football Espana.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 2 поединка в футболке "сине-гранатовых", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Хави хочет, чтобы Барселона продлила контракты с Гави и Дембеле.